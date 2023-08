Beachvolley: Une paire suisse en demi-finales des Européens

Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder ont battu en deux sets (21-15 28-26) le duo lituanien composé de Monika Paulikiene et Aine Raupelyte vendredi matin en quarts de finale à Vienne.

Anouk Vergé-Depré et Joana Mäder ont décroché leur ticket pour le dernier carré. IMAGO/Beautiful Sports

Les Suissesses ont brillé vendredi matin à Vienne. Engagées simultanément sur le sable autrichien, les trois paires helvétiques ont pu lever les bras après la balle de match. Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder ont décroché avec brio leur qualification pour le dernier carré des Championnats d’Europe, alors que le duo formé par Tanja Hüberli et Nina Brunner ainsi que celui composé d’Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré ont validé leur billet pour les quarts de finale.

Opposées aux Lituaniennes Monika Paulikiene et Aine Raupelyte, la Bernoise et la Zurichoise, toutes deux âgées de 31 ans, ont moins souffert qu’au tour précédent. Les deux compères, titrées sur la scène continentale en 2020, ont dominé les débats sur le court central pour finalement s’imposer en deux sets (21-15 28-26). Après une manche initiale rondement menée, les deux Suissesses ont dû serrer leur garde. Mais elles ont fait parler leur expérience dans un «money-time» à couper le souffle pour s’éviter toutes sueurs inutiles et un acte décisif de tous les dangers.

Dans le même temps, le duo Tanja Hüberli/Nina Brunner n’a fait qu’une bouchée des Espagnoles Liliana Fernandez Steiner et Paula Soria Gutierrez. Sur le court numéro 2, la Zurichoise (30 ans) et la Zougoise (27 ans) ont expédié les affaires courantes en 38 minutes et deux petites manches (21-16 21-15). Les deux Helvètes n’ont jamais réellement été inquiétées par les Ibères durant cette partie à sens unique.

Derby suisse et médaille assurée

Le scénario a été identique sur le court numéro 3, où Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré ont facilement disposé des Italiennes Margherita Bianchin et Claudia Scampoli. La Lucernoise (24 ans) et la Bernoise (25 ans) se sont imposées en deux sets (21-18 21-15).

Si Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder attendent de connaître leurs futures adversaires pour une place en finale, Tanja Hüberli et Nina Brunner auront, elles, le droit à un derby 100% suisse en quarts de finale puisqu’elle retrouveront de l’autre côté du filet les jeunes Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré.