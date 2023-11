Deux Palestiniens et un Israélien tués en Cisjordanie

Deux Palestiniens et un Israélien ont été tués jeudi dans des violences dans plusieurs secteurs de la Cisjordanie occupée, selon le Ministère palestinien de la santé et les secours israéliens. La Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, est en proie à une intensification des violences depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, déclenchée par l’attaque sanglante sans précédent le 7 octobre du mouvement islamiste sur le sol israélien.