Cisjordanie: deux Palestiniens tués dans un raid israélien

Proche-Orient : Deux Palestiniens tués dans un raid de l’armée israélienne en Cisjordanie

Sollicitée, l’armée israélienne n’a pas commenté ces informations dans l’immédiat mais avait auparavant indiqué mener une opération dans le camp de réfugiés de Jénine. De nombreux soldats ont opéré dans le camp à l’aube et des heurts ont éclaté, ont rapporté des témoins et l’agence de presse officielle palestinienne Wafa.

Plus d’une centaine de morts côté palestinien

Les violences se sont accrues ces derniers mois dans le nord de la Cisjordanie occupée, notamment dans le secteur de Naplouse et Jénine, où l’armée israélienne a multiplié les opérations dans la foulée d’attaques anti-israéliennes meurtrières en mars et avril. Ces raids, souvent émaillés de heurts avec la population palestinienne, ont fait plus d’une centaine de morts côté palestinien, soit le bilan le plus lourd en Cisjordanie, depuis près de sept ans, selon l’ONU.