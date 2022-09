Cisjordanie : Deux Palestiniens tués par des tirs palestiniens

Il y a eu une «altercation verbale» entre la victime et d’autres Palestiniens non identifiés.

Selon le ministère de la Santé palestinien, Yazane A. a été tué par balles à al-Bireh, ville voisine de Ramallah, et Samer K. à Naplouse, en Cisjordanie, territoire occupé par l’armée israélienne depuis 1967. Plus tôt, l’agence officielle palestinienne Wafa a affirmé que Samer K., 25 ans, avait été tué lors d’une opération de l’armée israélienne dans le camp de réfugiés de Balata, près de Naplouse (nord).

«Altercation verbale»

Mais un communiqué des autorités locales palestiniennes de Naplouse a ensuite affirmé qu’il avait été tué par des hommes armés palestiniens et non par l’armée israélienne. Il y a une «altercation verbale» entre la victime et d’autres Palestiniens non identifiés, a ajouté la même source sans autres précisions.