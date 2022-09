Nidwald : Deux parapentistes suspendus 4 heures à 200 mètres de hauteur

L’incident s’est produit vers 10h et les deux malheureux ont pu être tirés d’affaire quatre heures plus tard. L’intervention s’est avérée difficile, expliquent les autorités qui ont dû faire appel à l’aide de spécialistes du Secours alpin suisse (SAS) et de la Rega. Un témoin cité par «20 Minuten» a observé deux hélicoptères qui volaient dans le secteur lors des opérations de secours. Les deux parapentistes s’en sortent indemnes. Ils ont été emmenés à l’hôpital pour un contrôle et ont pu quitter l’établissement dans la journée.