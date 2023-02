Deux parkings souterrains évacués en raison du feu à Genève

Genève : Deux parkings souterrains évacués en raison de feux

Le parking de la gare Cornavin a été évacué en raison d’un four en feu.

Deux parkings souterrains ont été évacués à cause de feux, mardi vers 13h. L’un s’est déclaré à la gare Cornavin. Le four d’un commerce a pris feu, ce qui a déclenché une alarme, indique le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de Genève (SIS). Il a été éteint.