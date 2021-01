Etats-Unis : Deux parlementaires contaminées après l’assaut du Capitole

Deux démocrates disent avoir été testées positives au coronavirus durant leur mise à l’abri pendant l’assaut du Congrès mardi dernier. Elles accusent leurs collègues républicains.

La représentante démocrate Pramila Jayapal a expliqué sur Twitter avoir passé un test, après être restée enfermée dans une salle sécurisée avec d’autres députés, et découvert qu’elle était positive. «Beaucoup de républicains persistaient à refuser de prendre les précautions minimum contre le Covid-19 et porter un simple masque dans une salle surpeuplée en pleine pandémie, provoquant un événement super-transmetteur en plus d’une attaque de terrorisme intérieur», a ajouté Mme Jaypal qui s’est volontairement placée en quarantaine.

«Le temps passé dans la salle a duré plusieurs heures et plusieurs républicains ont non seulement refusé de porter un masque mais se sont moqués des collègues et du personnel qui leur en proposaient», a-t-elle poursuivi. Pour elle, ces députés ont manifesté «une stupidité égoïste» et ne devraient pas revenir siéger.