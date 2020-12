États-Unis : Deux passagers et leur chien sautent de l’avion juste avant le décollage

Un homme, sa compagne et leur animal ont forcé l’ouverture d’une sortie de secours alors que leur avion était en mouvement, lundi à l’aéroport de La Guardia.

Un incident peu banal s’est produit lundi à l’aéroport La Guardia de New York. Les passagers du vol 462 à destination d’Atlanta (Géorgie) étaient installés et les hôtesses de l’air avaient entamé leurs contrôles de routine quand un individu s’est soudainement levé: «Si je m’assieds, je pète un plomb», a-t-il lancé. L’homme, sa petite amie et le petit chien de cette dernière ont remonté l’allée et forcé l’ouverture d’une sortie de secours. La manœuvre a déclenché le déploiement du toboggan de secours.