Football: Deux penalties terribles qui font encore rire les gardiens

Pendant que la Coupe du monde touche à sa fin au Qatar, les diverses écuries européennes sont parties au soleil afin de préparer une fin de saison qui s'annonce particulièrement dense. Lyon et Arsenal, par exemple, sont aux Emirats arabes unis et en ont profité pour disputer une rencontre amicale jeudi à l’ Al-Maktoum Stadium .

Le «vrai match» s'est terminé sur le score de 3-0 pour les Londoniens - buts de Gabriel, Nketiah et Vieira -, mais on a quand même tiré une série de penalties pour la route. Et là, ça s'est encore aggravé pour les Rhodaniens. La nouvelle troupe de Laurent Blanc s'est inclinée 2-1 dans cet exercice si particulier et, même là, la manière a fait grincer des dents les fans de l'OL.