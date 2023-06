Athlétisme: Deux performances de haut niveau à Genève

Avec 9’’96 sur 100 m et 6,95 m en longueur, l’Ivoirien Arthur Cissé et l’Américaine Tara Davis-Woodhall ont conforté la réputation du meeting AtletiCAGenève.

Très bon temps d’Arthur Cissé, samedi à Genève. AFP

Le meeting AtletiCAGenève reste fidèle à sa réputation. Si son plateau n’accueille pas de grandes stars, cela ne l’empêche pas de générer des performances de haut niveau. Cela a encore été le cas ce samedi sur la piste du Bout-du-Monde où l’Ivoirien Arthur Cissé a fracassé la barrière des 10 secondes sur 100 m (9’’96) et où l’Américaine Tara Davis-Woodhall a effleuré celle des 7 mètres au saut en longueur (6,95 m).

Cela fait trois ans que l’ancien vice-champion d’Afrique n’avait plus franchi un tel cap. Il l’a fait à Genève, en hommage à son coach, décédé brusquement il y a un mois. «Là où il est, il continue de m’encourager. Ce chrono, c’est aussi le sien. J’espère pouvoir encore l’honorer lors des prochains Championnats du monde à Budapest», confiait-il, la gorge serrée par l’émotion et un finish étourdissant qui lui a permis de coiffer au poteau le Camerounais Eseme (10’’01) et le jeune Néerlandais Bouju (10’’02), coaché par le Fribourgeois Laurent Meuwly.

Comme attendu, l’exploit au féminin porte la signature de Tara Davis-Woodhall, finaliste aux JO de Tokyo en 2021 et ancienne championne du monde juniors. Longtemps pourtant, l’Américaine a plafonné à 6,78 m avant de s’envoler lors de son dernier saut. «C’était dans la tête. Ce stade est super, je ne voulais pas le quitter sur une mauvaise impression. Alors, je me suis lâchée!» s’exclamait la compagne de Hunter Woodhall, double médaillé paralympique, porté par ses deux lames et crédité 47’’19 sur 400 m.

4 x 100 suisse brillant

Épargnée par le ciel, la réunion genevoise a offert d’excellentes conditions aux 550 athlètes engagés. En retour, elle a enregistré d’autres excellents résultats comme les 48’’23 de l’Italien Alessandro Sibilio sur 400 m haies (5e meilleur chrono mondial), les 44’’82 du Botswanais Leungo Scotch sur 400 m, les 14,47 m de la Dominiquaise Théa LaFont au triple saut, les 20’’19 de l’Anglais Charlie Robson sur 200 m ou les 8,22 m de l’Ouzbèke Anvar Anvarov en longueur.