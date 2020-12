Allemagne : Deux personnes arrêtées après une série d’incendies criminels

Accusés d’être à l’origine d’une série d’au moins 72 incendies criminels entre 2016 et 2018 à Berlin, deux hommes, dont l’identité n’a pas encore été révélée, ont été arrêtés.

Deux hommes de 34 et 37 ont été arrêtés à Berlin, soupçonnés d’être à l’origine d’une série d’incendies criminels et de menaces, imputables selon les enquêteurs à l’extrême droite, a annoncé le parquet mercredi.

Au moins 72 incendies criminels visant des véhicules et diverses menaces ont été répertoriés entre 2016 et 2018 dans le quartier à la fois branché et populaire de Neukölln, à Berlin.