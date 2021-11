Tempête Arwen : Deux personnes décédées au Royaume-Uni

La tempête Arwen a frappé de plein fouet samedi le Royaume-Uni. Deux personnes ont perdu la vie à la suite de chutes d’arbre.

Rafales de vents à 160 km/h, fortes chutes de neige, débris sur les voies: le nord du Royaume-Uni est frappé de plein fouet samedi par la tempête Arwen, qui a privé des dizaines de milliers de personnes d’électricité et entrainé la mort de deux hommes.

Chutes de neige

Deux hommes sont décédés vendredi soir en raison de chutes d’arbres, l’un en Irlande du nord dans sa voiture, l’autre dans le nord-ouest de l’Angleterre, ont indiqué les polices en charge de ces régions. En Écosse, plusieurs lignes ferroviaires ont été interrompues entre Édimbourg, Glasgow et d’autres villes majeures après qu’une grange soufflée par les vents a atterri sur les rails. De nombreuses routes écossaises sont par ailleurs fermées à cause de débris sur les voies. Environ 120 camions se sont fait surprendre par la météo et sont désormais «coincés dans la neige» sur une autoroute du nord de l’Angleterre, a annoncé samedi la police routière, qui a déployé un chasse-neige pour essayer de résoudre la situation.