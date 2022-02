Zoug : Deux personnes et un chien blessés dans un incendie

Le feu a ravagé un appartement à Cham (ZG). Près de 60 pompiers ont été déployés pour venir à bout des flammes.

À l’issue de l’extinction, tout l’immeuble d’habitation a dû être désenfumé. Deux appartements ne sont temporairement plus habitables. Le service d’identification criminelle de la police de Zoug a été appelé pour relever les traces et déterminer la cause de l’incendie. Le montant des dégâts matériels ne peut pas encore être chiffré. L’intervention a nécessité la mobilisation d’environ 60 membres des sapeurs-pompiers de Cham et du centre de renfort de Zoug.