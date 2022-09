Deux personnes ont disparu dans l’Arve ce jeudi matin

Genève : Deux personnes portées disparues dans l’Arve

Une femme de 29 ans et un homme qui tentait de lui porter secours ont disparu dans les flots, jeudi matin près de la station de pompage de Vessy. Une des pistes envisagées: de l’électricité dans l’eau.

Le Ministère public a indiqué que deux personnes avaient disparu dans l’Arve, ce jeudi, en fin de matinée. La police a été informée à 11h15 qu’une femme de 29 ans s’était retrouvée dans l’eau à la hauteur de la station de pompage de Vessy (GE). Un homme, non identifié pour l’heure, lui aurait porté secours. Lui non plus n’a pas réapparu.