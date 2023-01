St Maurice (VS) : Deux personnes retrouvées ensanglantées en pleine rue

La police municipale de Monthey a fait une découverte alarmante, dans les rues de St Maurice, dans la nuit de dimanche à lundi. Vers minuit et demi, non loin de la place du Val de Marne, les agents ont découvert deux personnes ensanglantées. Elles ont été prises en charge et acheminées à l’hôpital par ambulance. Si la police n’en dit pas plus pour l’instant, elle indique que l’enquête est en cours pour établir les circonstances de cet événement.