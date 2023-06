Berne: Deux personnes sont mortes sur la route à Niederbipp

La commune de Niederbipp (BE) a été endeuillée par deux accidents mortels en quelques heures. Lundi après-midi, un accident de la circulation s’est produit à Niederbipp entre un camion et un vélo couché. Le choc s’est produit au moment où le poids lourd quittait un parking. Le cycliste a été grièvement blessé et héliporté à l’hôpital, où il est décédé peu après son admission. Des témoins sont recherchés afin de déterminer le déroulement du drame. La victime est un Suisse de 75 ans, domicilié dans le canton de Soleure.