Etats-Unis – Deux personnes toujours disparues après les incendies au Colorado

États-Unis : Deux personnes toujours disparues après les incendies au Colorado

Des incendies ont touché jeudi l’État américain du Colorado, détruisant près d’un millier de maisons dans deux villes près de Denver.

Enquête en cours

Des chutes de neige ont stoppé la propagation du feu vendredi, mais aussi compliqué la recherche des personnes disparues. «C’est une recherche très difficile à cause des débris, de la chaleur, de la neige», a déclaré Joe Pelle. L’incendie, appelé «Marshall», s’est déclaré dans le climat aride de cet état de l’Ouest des États-Unis, attisé par des rafales de vent de plus de 160 km/h jeudi.

Les dégâts sont saisissants: sur des images aériennes, des rues entières ne sont guère plus que des tas de cendres fumantes. L’incendie, contrairement à des feux précédents, a touché des banlieues et pas seulement des zones rurales.

Dans la zone des incendies, environ 1000 foyers étaient toujours privés d’électricité dimanche, selon Alice Jackson de Xcel Energy, et plus de 11’000 étaient privés de gaz. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incendie, et un mandat de perquisition a été annoncé samedi.