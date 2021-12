Italie : Deux personnes toujours portées disparues après une explosion en Sicile

Une explosion a détruit quatre immeubles d’habitation dimanche à Ravanusa en faisant au moins sept morts. Un homme de 88 ans et son fils de 59 ans sont encore portés disparus dans les décombres.

Les pompiers travaillent jour et nuit pour essayer de retrouver les disparus. AFP

Deux personnes étaient toujours portées disparues mardi à Ravanusa (Sicile), près de trois jours après une explosion qui a soufflé plusieurs immeubles, faisant au moins sept morts. Mardi, le pape François a adressé dans un télégramme ses condoléances et sa «proximité sincère» aux victimes et à leurs proches après l’explosion survenue samedi en début de nuit dans cette ville de quelque 11’000 habitants située dans le sud de l’île italienne, qui a laissé plus de 100 personnes sans domicile. Il a également exprimé sa «gratitude» aux secouristes après les recherches menées jour et nuit par des dizaines de pompiers dans les décombres des quatre immeubles avec l’aide de chiens renifleurs.

Dimanche matin, deux femmes avaient été retrouvées vivantes dans les décombres mais aucun autre signe de vie n’a été détecté depuis lors. Selon les médias italiens, les deux personnes disparues sont un homme de 88 ans et son fils de 59 ans. Parmi les victimes figurent notamment une infirmière de 30 ans, enceinte de neuf mois et qui devait accoucher la semaine prochaine, et son mari.

Fuite de gaz plausible

Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l’explosion qui pourrait être liée à une fuite de gaz, selon les autorités. La compagnie de distribution de gaz naturel Italgas a indiqué n’avoir reçu aucun rapport sur des fuites de gaz durant la semaine qui a précédé le sinistre, mais des voisins avaient signalé des odeurs de gaz. Aucun chantier n’était en cours sur la section affectée et le réseau de distribution de la ville a subi des inspections complètes en 2021 comme en 2020, selon la compagnie. Selon le quotidien «La Repubblica», le réseau de gaz de la ville – déployé il y a 36 ans – est l’un des plus anciens d’Italie et s’étend sur un sol instable, exposé à l’érosion et aux glissements de terrain.