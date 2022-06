Inde : Deux personnes tuées et plus de 130 arrêtées lors de manifestations

Après qu’une porte-parole du parti du premier ministre a critiqué Mahomet, des musulmans sont descendus dans la rue. La police a ouvert le feu sur la foule à Ranchi (est de l’Inde).

La police indienne a tué vendredi deux personnes et arrêté plus de 130 autres lors de manifestations organisées par des musulmans pour protester contre des propos jugés insultants pour Mahomet tenus par une responsable du parti au pouvoir, a indiqué un policier à l’AFP samedi.

La colère a submergé le monde musulman depuis la semaine dernière, lorsqu’une porte-parole du parti du premier ministre Narendra Modi a critiqué la relation entre le prophète et sa plus jeune épouse, Aïcha, lors d’un débat télévisé.

Après la prière du vendredi, des musulmans sont descendus en masse dans les rues de l’Inde et des pays voisins pour condamner ces propos, et la police a ouvert le feu sur la foule dans la ville de Ranchi, dans l’est du pays.

Police «forcée d’ouvrir le feu»

«La police a été forcée d’ouvrir le feu pour disperser les manifestants et certains ont été atteints par des balles, ce qui a conduit à la mort de deux personnes», a déclaré un policier qui a requis l’anonymat à l’AFP à Ranchi.

Selon les policiers, les manifestants ont défié leurs ordres de ne pas marcher d’une mosquée vers un marché et lancé des bouteilles cassées et des pierres lorsque la police a tenté de disperser le rassemblement. Les autorités ont coupé les connexions internet dans la ville et imposé un couvre-feu.