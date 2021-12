Kenya : Deux personnes tuées par des hyènes

Une meute de hyènes a tué deux personnes en 24 heures dans un village situé à une cinquantaine de kilomètres de la capitale Nairobi.

«La police et les services de l’environnement se sont rendus sur les lieux et ont confirmé l’incident, après avoir retrouvé un crâne, des os et des vêtements déchirés et pleins de sang», a indiqué la brigade criminelle (DCI) en ajoutant que des traces de hyènes avaient été retrouvées sur le sol dans les alentours.