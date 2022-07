Vaud: Deux petites panthères des neige sont nées au zoo de Servion

Deux petits léopards des neiges, un mâle et une femelle, ont vu le jour au Zoo de Zurich en mai dernier. Ils sont toujours plus éveillés et actifs, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Tous deux ont reçu leur nom cette semaine lors d’un vote du public; Wajra pour la femelle et Warjun pour le mâle ont obtenu le plus de voix.