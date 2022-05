Zurich : Deux petites panthères des neiges voient le jour au zoo de Zurich

Les responsables du zoo de Zurich ont été agréablement surpris, après qu’un deuxième petit ne pointe le bout de son nez, 24 heures après le premier.

Les collaborateurs et les visiteurs du zoo ont pu observer des accouplements entre la femelle Saida et le mâle Shahrukh, en janvier et février. Les panthères des neiges femelles ne sont en chaleur que pendant cinq à huit jours par an. Pendant cette période, la femelle s’accouple avec le mâle jusqu’à 36 fois par jour.