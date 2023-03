Canada : Deux piétons morts fauchés par un pick-up, neuf blessés

Un homme de 38 ans a été arrêté sur place et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances du drame, a déclaré à l’AFP la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène St-Pierre. «Tout indique qu’il s’agit d’un événement isolé. Il n’y aurait plus de danger dans le secteur et il n’y aurait qu’un seul suspect», a-t-elle déclaré.

Début février, un homme avait volontairement percuté avec son bus une garderie près de Montréal, tuant deux jeunes enfants de quatre ans et en blessant six autres, dans un acte «délibéré». Et en 2018, à Toronto, la plus grande ville du Canada, un homme avait foncé sur une foule dans le centre-ville, faisant 11 morts et 16 blessés dans l’attaque à la voiture-bélier la plus meurtrière de l’histoire du pays.