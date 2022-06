Genève : Deux piétons percutés par une voiture sur un passage

Un accident de la route a fait deux blessés samedi en fin d’après-midi, au Grand-Saconnex (GE).



Blessées, ces personnes, nées en 1961 et 1988, ont été transportées aux HUG. Un hélicoptère de la Rega et une ambulance du 144 ont été dépêchés sur place pour leur prise en charge. Leur pronostic vital n’est pas engagé, précise Joanna Matta. Une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident est en cours et menée par la Brigade routière et accidents.