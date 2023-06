L’eau des plages publiques fribourgeoises est de bonne qualité

Quatre classes de qualité

Le SAAV vérifie chaque année la qualité de l’eau des plages officielles du canton de Fribourg. Les échantillons d’eau sont «analysés conformément aux «Recommandations concernant l’analyse et l’évaluation de la qualité des eaux de baignades (lacs et rivières)» des Offices fédéraux de l’environnement et de la santé publique», précise-t-il. Selon ces critères, la qualité des eaux est répartie en quatre classes (A à D). Cette répartition permet d’évaluer les eaux quant à leur salubrité du point de vue bactériologique.