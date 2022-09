Médias : Deux plaintes populaires contre la RTS rejetées

Les plaintes liées au «19 h 30» concernaient des reportages diffusés entre le 11 et le 13 mars 2021. «La plaignante a formulé des critiques contre la polémique portant sur l’occasion manquée de la part de la Suisse de mettre en place sa propre ligne de production de vaccins Moderna chez Lonza», explique l’AIEP. Elle a considéré que «des fausses nouvelles avaient été diffusées à l’aide d’informations non vérifiées, que des graves accusations avaient été proférées à l’encontre du conseiller fédéral Alain Berset et que des faits importants n’avaient pas été mentionnés correctement», poursuit l’AIEP.

Des griefs infondés, selon la majorité des membres de l’AIEP qui ont estimé que les informations des différents reportages «ont été rapportées de manière correcte et transparente et [que] le public a pu faire la distinction entre faits et opinions et a été en mesure de se forger sa propre opinion sur les trois reportages». Autrement dit, il n’y a pas eu violation «ni du principe de la présentation fidèle des événements, ni d’autres dispositions du droit des programmes». Les plaintes ont ainsi été rejetées par 8 voix contre une.