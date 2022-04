Malaisie : Deux plongeurs, dont une Française, secourus trois jours après avoir disparu

Trois jours après avoir disparu alors qu’ils faisaient de la plongée en Malaisie, un Britannique de 46 ans et une Française de 18 ans ont été sauvés samedi.

Un policier malaisien avec les photos d’Alexandra Molina (droite) et d’Adrian Peter Chesters (gauche), à Mersing, en Malaisie, samedi 9 avril 2022.

Un Britannique et une adolescente française ont été secourus samedi, trois jours après avoir disparu alors qu’ils faisaient de la plongée au large de la Malaisie, mais le fils de l’homme retrouvé est toujours porté disparu, a indiqué la police.

Le groupe, accompagné d’une monitrice norvégienne, avait plongé en mer pendant une quarantaine de minutes mercredi, près d’un groupe d’îles dans le sud de la Malaisie. Mais quand les plongeurs ont refait surface, ils n’ont pas vu leur bateau et ont dérivé dans les forts courants.

Le Britannique, Adrian Peter Chesters, 46 ans, et la Française Alexandra Molina, 18 ans, ont été repérés par des pêcheurs et secourus par la police, a précisé le chef de la police locale Cyril Eward Nuing. «Ils ont survécu et sont à l’hôpital dans un état stable», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.