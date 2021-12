Berne – Deux poids deux mesures dans l’annulation d’amendes «irrecevables»

En mars dernier, des jeunes activistes du climat ont occupé à la Waisenhausplatz de Berne dans le cadre d’une manifestation non autorisée. La justice avait par la suite amendé quelque 180 manifestants parce qu’au moment des faits les réunions publiques de plus de 15 personnes étaient interdites dans le canton de Berne. Quelques mois plus tard, le Tribunal fédéral (TF), la plus haute instance juridique de Suisse, avait néanmoins estimé que cette règle cantonale – censée limiter la propagation du coronavirus – était inconstitutionnelle en raison du non-respect de la liberté de réunion.