NHL : Deux points et une victoire pour Nino Niederreiter

Auteur de deux assists, l’attaquant grison a participé activement au succès des Carolina Hurricanes à Chicago (4-3). Grâce à Kevin Fiala, Minnesota a également gagné.

Malgré la présence de Dach, Niederreiter est parvenu à se mettre en évidence contre les Blackhawks. USA TODAY Sports

À Chicago, le duel helvétique entre Puis Suter et Philipp Kurashev d’un côté, et Nino Niederreiter de l’autre a tourné en faveur de ce dernier. Dans la nuit de jeudi à vendredi, Carolina s’est en effet imposé 4-3 sur la glace de Chicago. Les Hurricanes, battus 2-1 il y a deux jours par les Blackhawks, ont ainsi pu prendre leur revanche grâce au but décisif de Jesper Fast à 29 secondes de la troisième sirène.

Crédité de deux assists, «El Nino», a inscrit ses 23 et 24e points de la saison. L’ailier grison a été impliqué sur le doublé de Warren Foegele, pour terminer la rencontre avec un bilan de +2. De leur côté, Suter et Kurashev n’ont pas réussi à se mettre en évidence, finissant respectivement avec un bilan de -2 et de -1.

Carolina menait 2-0 à la mi-match grâce à des réussites de Vincent Trocheck et Foegele, mais Dominik Kubalik, l’ancienne gâchette d’Ambri, a relancé Chicago juste avant la 2e pause. Brandon Hagel a ensuite pu égaliser, mais Foegele a redonné l’avantage aux Hurricanes 68 secondes plus tard. Les Blackhawks ont ensuite rétabli la parité par l’intermédiaire de Dylan Strome, mais Fast, désigné homme du match, a fait tourner la balance du côté des hommes de Rob Brind’Amour, qui signent leur 4e succès en 5 parties.

Fiala décisif

Kevin Fiala a, de son côté, inscrit son 19e point de la saison, lors de la victoire de Minnesota à Las Vegas (3-2 tab). Il a mis sur orbite Jared Spurgeon en power-play sur l’égalisation du Wild dans le troisième tiers. Le Saint-Gallois a également été le seul à trouver le chemin des filets lors de la séance des tirs au but. Un exercice qui convient bien à Fiala, puisqu’il avait déjà ajusté la cible il y a trois jours lors de la défaite face aux San Jose Sharks.

Les autres Suisses alignés cette nuit ont, de leur côté, connu la défaite. À Nashville, Roman Josi et les Predators ont vécu une contre-performance face à Dallas (4-1). Dean Kukan et Colombus ont logiquement subi la loi de Tampa Bay (3-2). Siegenthaler était, lui, surnuméraire lors du revers de Washington sur la glace des New York Islanders (8-4).

Les résultats Las Vegas – Minnesota 2 – 3 (ap) Chicago – Carolina 3 – 4 Nashville – Dallas 1 – 4 Boston – Pittsburgh 1 – 4 Buffalo – NY Rangers 2 – 3 (ap) NY Islanders – Washington 8 – 4 Tampa Bay – Columbus 3 – 2 Florida – Detroit 3 – 2 (ap) Ottawa – Montréal 1 – 4