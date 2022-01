Hockey sur glace – Deux points pour un Kevin Fiala en verve

Pour le Minnesota Wild de Kevin Fiala, tout cela aurait pu ressembler à un vendredi soir sans éclat en NHL. Mené 2-0 par les New York Rangers après le premier tiers, le Wild était bien mal embarqué. Mais il a su retourner le match pour l’emporter. Et Kevin Fiala n’est pas étranger à ce succès.

Le Saint-Gallois a en effet actionné la révolte. C’est lui qui a réduit l’écart dans un premier temps, à la mi-match. Avant d’être suivi par Mats Zuccarello, qui a égalisé dans la foulée. Minnesota a ensuite attendu le dernier tiers pour inscrire le but décisif par Frédérick Gaudreau, servi par Fiala. L’ailier helvétique aura été particulièrement efficace, malgré un temps de glace relatif (13’55’’). Cela porte son total 31 points depuis le début de saison (12 buts et 19 assists), sachant qu’il a scoré à chacune de ses dix dernières sorties.

Dans les autres matches de la soirée, les Suisses se sont montrés plus discrets. Pius Suter (21’14’’/0) est celui à avoir le plus joué, lors de la victoire 3-2 aux tirs au but des Red Wings de Detroit contre les Pittsburgh Penguins. Pour Philipp Kurashev (15’32’’/0) et Janis Moser (17’29’’/-1), ce vendredi aura été en revanche plus frustrant. Le premier s’est incliné 6-4 contre le Colorado Avalanche avec son équipe de Chicago, alors que le second, qui évolue sous les couleurs d’Arizona, a perdu 2-1 contre Boston.