Washington : Une voiture folle fonce sur deux policiers du Capitole

Deux policiers en charge de la sécurité du Congrès américain ont été blessés après qu’un véhicule a foncé sur eux. Le conducteur fou est mort.

Garde nationale

Cinq personnes sont mortes au cours de cette attaque, dont le caractère spontané est de plus en plus remis en cause, et plus de 300 personnes ont été arrêtées jusqu’ici en lien avec leur participation à l’assaut.