Mali : Deux policiers de la mission de l’ONU tués dans une attaque

«Profondément choqué par le meurtre cet après-midi, à Tombouctou, par un individu armé non identifié, de deux de nos policiers, dont une femme, alors qu’ils étaient en patrouille», a indiqué sur Twitter El-Ghassim Wane, le chef de la Minusma. Quatre autres Casques bleus ont été blessés, dont un grièvement, selon la mission et le chef de la Minusma.

Une cérémonie pour le Festival du Vivre Ensemble était organisée vendredi à Tombouctou, au monument de la Paix, présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher. «Nous avons fait une brève cérémonie d’ouverture et les officiels, dont le ministre des Sports, se sont retirés», a déclaré M. Kanté. La Minusma a envoyé environ 30 minutes après l’attaque «une force de réaction rapide terrestre sur les lieux», a déclaré à l’AFP un responsable de la mission onusienne à Tombouctou.

Les condamnations du Conseil de sécurité de l’ONU

Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont «condamné dans les termes les plus vifs» cette attaque et appellent les autorités maliennes à mener une «enquête rapide», selon un communiqué conjoint diffusé vendredi.

Le Mali est en proie aux attaques djihadistes et à des violences de toutes sortes depuis 2012. La Minusma est, avec les forces maliennes, l’une des principales cibles des djihadistes qui visent la présence étrangère et les symboles de l’État. La Minusma, avec environ 12’000 soldats déployés au Mali, est la mission de l’ONU ayant subi le plus de pertes dans le monde ces dernières années. Plus de 180 de ses membres sont morts dans des actes hostiles.