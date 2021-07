Locarno (TI) : Deux policiers en vacances finissent à l’hôpital après une baston

Une altercation s’est produite entre des jeunes Tessinois et des Zurichois après un match de l’Euro. Deux arrestations et deux hospitalisations en ont résulté.

Peu après le match entre la Belgique et l’Italie à l’Euro le 2 juillet, une baston a éclaté à Locarno, impliquant plusieurs personnes. Deux d’entre elles ont été arrêtées: il s’agit de deux jeunes de la région, âgés de 24 ans, rapport tio.ch. L’un d’entre eux a entre temps été relâché, l’autre est toujours détenu.

Deux autres participants à la bagarre ont dû être hospitalisés à Locarno. Il s’avère qu’il s’agit de deux policiers en civil, qui officient au sein de la police cantonale zurichoise. Selon une radio locale, les deux Zurichois étaient présents pour un enterrement de vie de garçon, et auraient provoqué les Tessinois.

«Selon nos connaissances actuelles, nos deux hommes sont les victimes et non les délinquants», rétorque la police cantonale zurichoise, employeur des deux agents. Le cas est connu de la police à Zurich, qui indique que les autorités tessinoise n’ont ouvert aucune procédure pénale contre les Zurichois, dont l’un est toujours en arrêt maladie, alors que les deux Tessinois sont poursuivis, notamment, pour voies de fait et blessures graves par le Ministère public.