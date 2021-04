Royaume-Uni : Deux policiers inculpés pour des selfies sur une scène de meurtre

Les deux policiers londoniens ont été inculpés pour faute grave dans l’exercice de leurs fonctions pour avoir partagé les clichés sur Whatsapp.

Deux policiers de la police londonienne ont été inculpés pour faute grave dans l’exercice de leurs fonctions pour s’être pris en photo sur la scène d’un double meurtre et avoir partagé les clichés, a annoncé mercredi le parquet britannique. Ces policiers, Deniz Jaffer, 47 ans, et Jamie Lewis, 32 ans, comparaîtront le 27 mai devant le tribunal de Westminster, a précisé le parquet dans un communiqué.

«Leur faute professionnelle présumée concerne l’enquête sur la mort de Bibaa Henry, 46 ans, et Nicole Smallman, 27 ans», deux soeurs poignardées dans un parc de Wembley, dans le nord-ouest de Londres, le 6 juin 2020, a-t-il ajouté. Les deux policiers avaient été suspendus dès juin dernier, après leur arrestation. Selon les médias britanniques, ils ont pris des selfies à côté des cadavres puis les ont partagés sur WhatsApp. La mère des victimes, Mina Sallman, avait confié à la BBC en juin dernier que cela avait «déshumanisé» ses filles.

Un jeune homme de 18 ans, Danyal Hussein, a été inculpé de meurtre dans le cadre de cette affaire et doit être jugé en juin. Ce n’est pas la première fois que la police londonienne se retrouve sous le feu des critiques. En mars, elle s’était vu reprocher son intervention musclée pour disperser un rassemblement en hommage à une trentenaire, dont l’enlèvement et la mort ont provoqué une vive émotion au Royaume-Uni. Un policier de la police londonienne a été inculpé d’enlèvement et de meurtre dans cette affaire.