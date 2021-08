Genève : Deux policiers sous enquête après une course-poursuite

Des agents intervenus en Haute-Savoie (F) sont soupçonnés d’abus de pouvoir et de violation de la loi sur la circulation. Des collègues français les incriminent.

Démarrée dans le canton de Vaud, le 1er août 2017, la course-poursuite avait continué sur les routes genevoises avant de s’achever à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie/F), avec l’arrestation des six occupants du véhicule fugitif. Deux policiers genevois qui avaient pisté les fuyards sont aujourd’hui sous enquête administrative. Ils font également l’objet d’une procédure pénale pour abus de pouvoir et violation de la loi sur la circulation routière, révèle la « Tribune de Genève ». Un volet pénal ouvert en raison de récriminations de la police française.

Celle-ci a estimé que les prévenus avaient créé du danger sur la voie publique en roulant à toute vitesse et qu’ils avaient sorti leurs armes hors d’un contexte de légitime défense. De plus, ils auraient frappé le chauffeur de la voiture fugitive, alors qu’il était menotté. Selon leurs avocats, les policiers genevois ont pensé que les individus pourchassés venaient peut-être de commettre un braquage et pouvaient être armés. Les agents s’estimaient potentiellement en danger et ont ainsi agi de manière «proportionnée». Les fuyards avaient multiplié les infractions sur l’autoroute et au centre-ville, avant de traverser la frontière. Ils étaient partis en embardée à Saint-Julien-en-Genevois, où ils ont été interpellés.