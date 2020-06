Londres

Deux policiers victimes d’une attaque «écœurante»

Le maire de la capitale britannique et la secrétaire d’État à l’Intérieur ont condamné mercredi une violente agression dont ont été victimes deux agents de Scotland Yard.

Le policier a été plaqué au sol et roué de coups, et sa collègue violemment repoussée alors qu’elle essayait d’intervenir. Plusieurs hommes ont participé à l’agression, certains couvrant les officiers d’insultes ou filmant la scène. Un jeune individu s’est même fendu d’une petite danse avant de prendre un selfie devant la mêlée.

Les deux policiers ont été légèrement blessés dans cette agression que Priti Patel, secrétaire d’État à l’Intérieur, a qualifiée d’«écœurante, choquante et honteuse». La Fédération de la police métropolitaine a déclaré que les attaques contre les officiers semblaient augmenter: «Cela montre une fois de plus les dangers auxquels fait face la police et la bravoure dont elle fait preuve chaque jour pour assurer la sécurité des Londoniens», a-t-elle ajouté.

Sadiq Khan, le maire de Londres, a «fermement condamné» cette attaque. «Ces courageux officiers faisaient leur devoir et aidaient le public. Je leur souhaite un rétablissement complet et rapide. Les attaques contre notre police ne seront pas tolérées», a-t-il réagi sur Twitter. Selon un porte-parole de Scotland Yard, deux suspects âgés de 20 et 38 ans ont été arrêtés et placés en garde à vue.