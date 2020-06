Etats-Unis

Deux policiers violentent un vieil homme à Buffalo

Une nouvelle vidéo de violences policières, cette fois à Buffalo, fait scandale aux États-Unis. Les deux policiers incriminés ont été suspendus sans salaire.

C'est un journaliste de la station de radio publique locale WBFO qui a filmé la vidéo, publiée ensuite sur le compte Twitter et le site Internet de cette radio de Buffalo, dans l'État américain de New York, rapporte l'agence de presse Reuters. On y voit un homme blanc âgé de 75 ans s'approcher d'une armée de policiers, en tenue antiémeute.