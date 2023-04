Etats-Unis: Deux pom-pom girls blessées par balle pour s’être trompées de voiture

Un homme a ouvert le feu sur des pom-pom girls au Texas, après que l’une d’entre elles a tenté d’ouvrir la portière de sa voiture qu’elle avait confondue avec son propre véhicule, ont rapporté la police et les médias locaux. Ce fait divers s’inscrit dans une série tragique d’événements similaires aux États-Unis, où les armes à feu font des ravages: un adolescent noir a été grièvement blessé par balle la semaine dernière après avoir frappé à la mauvaise porte d’une maison dans l’État du Missouri. Dans l’État de New York, une femme de 20 ans a, elle, perdu la vie samedi, victime d’un tir après s’être engagée en voiture par erreur dans l’allée d’un domicile privé.

Voiture confondue

Une jeune femme héliportée

Armé comme de nombreux habitants du Texas, celui-ci s’est ensuite approché des jeunes femmes qui s’étaient assises dans une autre voiture. «J’ai vu l’homme sortir du côté passager et j’ai baissé ma fenêtre pour tenter de m’excuser», a relaté Heather Roth à la chaîne locale KTRK. «Il a alors brandi son arme et a commencé à nous tirer dessus.» Deux des pom-pom girls ont été touchées par les tirs, dont l’une grièvement qui a dû être héliportée vers un hôpital.

Le tireur présumé, un homme de 25 ans nommé Pedro Tello Rodriguez, a été arrêté et inculpé d’action pouvant causer la mort, des charges qui pourraient être précisées prochainement, a annoncé la police d’Elgin. Cousines des majorettes et souvent associées au football américain et au basket-ball, les pom-pom girls encouragent les équipes sportives aux États-Unis, notamment sur les campus.