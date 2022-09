Zoo de Bâle : Deux poneys euthanasiés ont servi de repas aux lions

Le couperet est tombé le 30 août. En raison de leur âge avancé, les poneys Shetland Wilma (38 ans) et Ohitako (31 ans) ont été euthanasiés. Adorés des enfants depuis des lustres, les deux équidés ont profité d’une longue vie. Mais au cours des dernières semaines, ils avaient perdu de plus en plus de poids et de masse musculaire, en particulier en raison de l’usure de leur dentition et de la perte de plusieurs molaires. Malgré un régime spécialement riche en calories et de soins dentaires réguliers, les efforts de l’équipe vétérinaire n’ont pas permis d’enrayer le processus naturel de la dégradation physique des deux animaux.

Aiguiser l’instinct des prédateurs

Il a donc fallu se résoudre à mettre fin à leurs jours. Mais également réintégrer leurs corps dans le circuit alimentaire du zoo. En effet, pour rester en bonne santé, les prédateurs ont besoin de se nourrir de cadavres d’animaux entiers. En plus de les stimuler et de les occuper, les dépecer favorise leur santé bucco-dentaire et leur apporte les minéraux et vitamines nécessaires. La fourrure et les tendons sont riches en fibres, et les os en calcium. Les principaux bénéficiaires ont été les lions, les chiens sauvages et les léopards des neiges.