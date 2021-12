Valais : Deux possibles contaminations par le variant Omicron dans deux écoles

Une classe de 8e année de Conthey est en quarantaine pour une suspicion d’Omicron. Un autre cas est en cours d’analyse chez les 1ères et 2e années de Vérossaz.

Vendredi, un possible premier cas de contamination par le variant Omicron a été détecté dans une école valaisanne. Une investigation est en cours, mais les 17 élèves de la classe de 8e année de l’école d’Erde de Conthey (VS), sont d’ores et déjà en quarantaine, jusqu’au 25 décembre compris. Et il leur faudra un test négatif pour en sortir à cette date, explique «Le Nouvelliste».