Argentine : Deux premiers cas de variole du singe rapportés en Amérique latine

L’Argentine a confirmé avoir détecté deux cas de la variole du singe, vendredi. Une première en Amérique latine, alors que l’Europe est le continent le plus touché.

Le ministère n’a pas donné de précisions sur le patient, mais selon la presse il s’agit d’un quadragénaire qui a récemment séjourné en Espagne, l’un des pays non endémiques qui a signalé le plus de cas récents (98 vendredi).

«À l’isolement»

«Le patient est en bon état général, à l’isolement, et reçoit un traitement symptomatique. Ses proches contacts, qui font l’objet d’un suivi clinique et épidémiologique strict, sont tous asymptomatiques à ce jour», a précisé le ministère.

Dans la soirée, il a confirmé un deuxième cas authentifié, celui d’un résident espagnol en visite depuis mercredi dans la province de Buenos Aires, sans lien avec le premier cas, et qui présente des lésions cutanées, l’un des symptômes de la variole du singe. Il est néanmoins en «bon état général», et lui aussi à l’isolement.

Endémique dans 11 pays d’Afrique centrale et de l’Ouest, la variole du singe a été détectée dans plus de 20 autres pays dans le monde, dont les États-Unis, l’Australie, les Émirats arabes unis et une dizaine de pays d’Europe. Cette maladie infectieuse est causée par un virus transmis à l’être humain par des animaux infectés. La transmission interhumaine est possible par contact étroit et prolongé, mais considérée à ce jour comme rare.