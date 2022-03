France : Deux premiers projets de parcs éoliens flottants en Méditerranée

Alors qu’une installation au large de la côte Atlantique doit commencer à produire de l’électricité dans deux mois, le gouvernement français a annoncé son intention d’en construire dans le sud du pays.

L’un d’eux doit être implanté à une vingtaine de kilomètres au large de Port-la-Nouvelle, entre Montpellier et Pergignan, où s’est rendu lundi le Premier ministre avec Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique. Un autre devrait voir le jour également à une vingtaine de kilomètres de Fos-sur-Mer, près de Marseille, «sous réserve des résultats des dernières études environnementales», a précisé Jean Castex.

Selon ces appels d’offres, chaque ensemble comprendra une vingtaine d’éoliennes, pour une production de 250 mégawatts (MW) chacun. Et «chaque parc pourra être étendu dans un deuxième temps pour atteindre 750 mégawatts et couvrir 10% de la consommation des régions Occitanie et PACA», a ajouté le Premier ministre. Les marchés devraient être attribués en 2023,