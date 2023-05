Deux prétendants au titre éliminés des play-off de NHL

Première à l’issue de la saison régulière après avoir établi les records de nombre de victoires (65 en 82 matches) et de points (135) de l’histoire de la ligue nord-américaine, favorite des bookmakers pour remporter la Coupe Stanley, l’équipe du Massachusetts a été éliminée par Florida après avoir perdu l’acte VII à domicile (3-4 ap). «Nous sommes en état de choc et vraiment déçus», a résumé le capitaine, Patrice Bergeron. «Je suis déçu et confus», a ajouté l’entraîneur Jim Montgomery, alors que l’attaquant de la formation floridienne Matthew Tkachuk parlait de «la plus grande surprise de l’histoire de la NHL.» Au deuxième tour, les Panthers seront opposés aux Toronto Maple Leafs.