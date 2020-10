Les graves violences ayant éclaté à la fin du match de football de 4e ligue qui avait opposé le FC Versoix 2 au FC Kosova 2 le 10 juin 2018 seront jugées par le Tribunal correctionnel. Ce dernier est compétent lorsque le Ministère public requiert des peines de prison ferme comprises entre 2 et 10 ans. Tel est ici le cas. Au terme de son enquête, la procureure Julie Bœuf a décidé de renvoyer deux prévenus devant cette juridiction. Le premier sera jugé pour tentative de meurtre, rixe, injures, voies de fait, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Le second devra répondre de rixe, tentative de lésions corporelles simples sur personne hors d’état de se défendre et lésions corporelles simples à réitérées reprises.