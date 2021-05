États-Unis : Deux prisons sans contrat après des accusations d’abus sur des migrants

Stérilisations forcées, violences, privation de nourriture: aux États-Unis, les griefs envers deux centres de rétention de migrants illégaux sont tels que leurs contrats ont été cassés.

Selon le ministre de la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, c ette décision est un «premier pas important» dans l’objectif de réaliser «des améliorations durables dans notre système de rétention des immigrants» (photo d’illustration: une famille est ici arrêtée à la frontière entre le Mexique et les États-Unis).

Stérilisées sans consentement

«Conditions cauchemardesques»

La prison d’Irwin «est connue pour ses conditions de détention déshumanisantes et cauchemardesques, dont des négligences médicales généralisées et des informations horribles sur des stérilisations forcées», a expliqué l’avocate de l’ACLU, Naureen Shah. Elle a également fustigé le «programme anti-immigrants» du shérif du comté de Bristol qui a, selon elle, «attaqué des migrants détenus et leur a refusé de la nourriture et des soins adéquats».