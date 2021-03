«TPMP» : Deux proches de Loana ont failli se battre sur le plateau

Sylvie Ortega Munos et Eryl Prayer se sont insultés et étaient proche d’en venir aux mains dans «TPMP». La sécurité a dû intervenir.

C’est une séquence surréaliste à laquelle les téléspectateurs de «TPMP» ont assisté mardi 2 mars 2021. Invitée dans l’émission, Sylvie Ortega Munos était venue pour s’expliquer sur les allégations lancées à son encontre par Loana. Hospitalisée le 22 février 2021 à la suite d’une intoxication médicamenteuse, l’ex-lofteuse affirme que son amie lui avait fait ingérer une dose massive de médicaments dans le but de la tuer. Elle l’accuse aussi de lui avoir volé des bijoux. Après avoir nié tout ce qu’on lui reproche, Sylvie s’est retrouvée face au meilleur ami de Loana, Eryl Prayer, qui l’avait récemment traitée «de folle, de salope et de sorcière» dans le programme de C8. La rencontre sur le plateau a alors très vite dégénéré entre eux. Après s’être violemment insultés, les deux Français, hors d’eux, ont failli en venir aux mains. Aussitôt séparés par des agents de sécurité et Cyril Hanouna, le duo a continué à s’invectiver devant les chroniqueurs abasourdis par cette ambiance électrique.