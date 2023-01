Genève : Deux procureurs extraordinaires nommés tacitement

Pierre Aubert et Bernard Dénéréaz seront tacitement élus procureurs extraordinaires ce jeudi 26 janvier par le Grand Conseil. Ils exercent respectivement en tant que Procureur général dans le canton de Neuchâtel et Premier procureur dans le canton de Vaud. Quatre places au total étaient à pourvoir, mais seules deux candidatures ont été soumises, a annoncé via communiqué le président du Grand Conseil, Jean-Luc Forni. Les deux places restantes seront pourvues ultérieurement. Une nouvelle inscription figurera à l’ordre du jour du Grand Conseil des 2 et 3 mars.