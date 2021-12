Parlement – Affaire FIFA: deux nouveaux procureurs extraordinaires ont été élus

La Suisse est dotée de deux nouveaux procureurs généraux extraordinaires. En effet l’Assemblée fédérale a élu les deux anciens procureurs cantonaux zurichois Ulrich Weder et Hans Maurer par respectivement 189 et 188 voix (et 43 absentions) à cette fonction.

Les deux hommes succèdent ainsi à Stefan Keller, qui avait été nommé à ce poste en 2020 pour mener l’enquête à l’encontre notamment de l’ancien procureur général Michael Lauber dans l’affaire de la FIFA. Pour rappel, Michael Lauber, qui a démissionné en été 2020, est soupçonné d’abus d’autorité, de violation du secret de fonction et d’entrave à l’action pénale dans le cadre de ses rencontres non consignées avec le président de la FIFA Gianni Infantino.

Ulrich Weder et Hans Maurer auront donc la lourde tâche de reprendre l’affaire et de faire la lumière sur les trois rencontres secrètes en 2016 et 2017, entre Infantino et Michael Lauber. Pour rappel, à ce stade, outre ces deux hommes, sont poursuivis dans cette affaire le chef de la communication du MPC André Marty, ainsi qu’un ami d’enfance du président de la FIFA, le procureur du Haut-Valais Rinaldo Arnold.