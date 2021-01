Ces bâtiments devaient comporter commerces, bureaux et logements, et allaient donner aux alentours de ces gares des allures de quartiers modernes, verts et écolos. La décision provoque donc de forts regrets et une grande surprise auprès des autorités, qui estiment que de «laisser des friches» à ces endroits cruciaux est une «erreur», comme le formule la municipale de l’Urbanisme de Renens Tinetta Maystre.