Genève – Deux projets sans voitures ne se feront pas concurrence

Deux rues parallèles sans voitures à l’hypercentre, est-ce possible? C’est la question que s’est posée un certain nombre d’élus de la Ville en prenant connaissance du projet de piétonnisation d’une partie de la rue de Carouge dévoilé lundi. Une interrogation légitime, car le Conseil municipal a accepté en janvier une motion pour ôter des places de parking sur la rue Dancet, soit l’artère parallèle.

Une fois le travail de commission terminé, le Conseil municipal se saisira à nouveau du sujet, puis décidera ou non de le transmettre à l’Exécutif municipal. Ce dernier pourra, s’il le souhaite, aller de l’avant. On n’imagine ainsi pas un dénouement avant quelques années. «D’ici là, a conclu Catherine Armand, la piétonnisation de la rue de Carouge aura déployé ses effets et nous aurons suffisamment de recul pour pouvoir étudier le projet Dancet à son aune.»